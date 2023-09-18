İstanbul Avcılar'da Halı Saha Maçı Sonrası Şaka Korkusu

İstanbul Avcılar'da bir halı saha maçı sonrası, bir kişinin şaka yapmak için soyunma odasındaki arkadaşlarına torpil atma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Torpilin patlaması sonucu bazı kişilerde geçici işitme hasarı oluştu.

İstanbul Avcılar'da halı saha maçı sonrası bir kişinin şaka yapmak için soyunma odasındaki arkadaşlarına torpil atma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Firüzköy Mahallesi'nde, halı sahada futbol oynayan arkadaş grubu, üstlerini değiştirmek için soyunma odasına girdi.

Bir süre sonra soyunma odasının önüne gelen iki kişiden biri soyunma odasını kontrol edip çıktıktan sonra diğer kişi yanında getirdiği torpili içeri atıp kaçtı.

Torpilin patlamasının ardından içeride bulunanlar, panikle dışarı çıkarken bazılarının yüksek ses nedeniyle kulak zarlarında geçici hasar oluştuğu belirtildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyunma odasının kapısına gelen bir kişinin, yanında taşıdığı torpili ateşleyip içeri atarak kaçma anı yer alıyor.

Sonrasında soyunma odasında bulunan gençlerin dışarı çıkması, bazılarının kulaklarını tutarak bulunduğu yere çökmesi de güvenlik kameralarınca kaydedildi.