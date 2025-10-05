İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nın Hazırlıkları Devam Ediyor

İstanbul'da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları sürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), 1 Ekim tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Volkan Demir, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, Başkan Yardımcısı Yunus Akgül, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Veli Ozan Çakır, İstanbul 2027'nin Genel Direktörü oldu

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın, İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Direktörü olarak atanmasını kararlaştırıldığı toplantıda komitenin organizasyon şeması da belirlendi.

Hazırlık toplantısında, Avrupa Oyunları programına dahil edilmek üzere Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) onayına sunulacak spor dalları da karara bağlandı.

Belirlenen sporların listesi Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ile paylaşılacak ve ardından kamuoyuna duyurulacak.

Açıklamada, "İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapması, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası tanınırlığının artırılması ve genç sporcular için yeni fırsatlar yaratması açısından büyük önem taşıyor." denildi.