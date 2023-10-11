İstanbul, 2024-2025 sezonunda da Junior Grand Prix'e ev sahipliği yapacak

Buz pateninde Junior Grand Prix yarışması, 2024-2025 sezonunda da İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 6- 9 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılan 2023-24 Junior Grand Prix yarışmasının önümüzdeki sezonda da İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Junior Grand Prix yarışmasının üst üste 2 yıl ülkemizde düzenlenebilmesi adına Uluslararası Paten Birliği'ne yapmış olduğumuz başvurumuz ISU tarafından uygun görülmüş ve bu büyük organizasyonun 2024–2025 sezonunda da İstanbul'da düzenleneceğini tüm camiamıza büyük bir gururla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.