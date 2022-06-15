ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, trap sıralama atışlarıyla Konya'da gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, trap sıralama atışlarıyla Konya'da gerçekleştiriliyor. Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ilk gününde atıcılar, 75 atış gerçekleştirerek seri başı olabilmek için mücadele verdi. Trap sıralama atışlarının ilk gününde kadınlarda İtalya'dan Giulia Grassia birinci, Finlandiya'dan Satu Makela Nummela ikinci, Türkiye'den Pelin Rumeysa Kaya üçüncü oldu. Erkeklerde ise Hırvatistan'dan Giovanni Cernogoraz birinciliği, İtalya'dan Massimo Fabbrizi ikinciliği, Kuveyt'ten Naser Meqlad üçüncülüğü elde etti. Yarın, 50 atışlık sıralama atışlarıyla devam edecek Grand Prix'de, ilk sekizde yer alacak sporcular trap final atışlarında yarışmaya hak kazanacak. AA / Serhat Çetinkaya - Spor Türkiye İtalya Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.