ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya'da Gerçekleşecek

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Türkiye Atıcılık Federasyonu, ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nın 4-14 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Lonato kasabasında yapılacağını duyurdu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 11 milli atıcı belirlendi.

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da yapılacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-14 Temmuz tarihlerinde Lonato kasabasında gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 11 milli atıcının ismi şu şekilde:

Skeet: Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can, Muhammed Seyhun Kaya, Kemal Madencioğlu, Mustafa Serhat Şahin

Trap: Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya, Dilara Bedia Kızılsu, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Yavuz İlnam

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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