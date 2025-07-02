ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya'da Gerçekleşecek
Türkiye Atıcılık Federasyonu, ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nın 4-14 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Lonato kasabasında yapılacağını duyurdu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 11 milli atıcı belirlendi.
ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da yapılacak.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-14 Temmuz tarihlerinde Lonato kasabasında gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 11 milli atıcının ismi şu şekilde:
Skeet: Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can, Muhammed Seyhun Kaya, Kemal Madencioğlu, Mustafa Serhat Şahin
Trap: Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya, Dilara Bedia Kızılsu, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Yavuz İlnam
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor