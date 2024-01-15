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İsrailli futbolcuya adli soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in Gazze'de yapılan katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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