İsrail saldırıları nedeniyle Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi ertelendi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı olan ve İstanbul'da yapılması planlanan Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi'nin ertelendiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı olan ve İstanbul'da yapılması planlanan Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi'nin ertelendiği bildirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Klasik Otomobil Kulübü tarafından 20-22 Ekim tarihlerinde organize edilecek 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinden dolayı, organizatör kulüpten gelen talep doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.