İsrail'in EURO 2024 Elemeleri Maçları Macaristan'da Oynanacak
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UEFA, İsrail'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yer alan iki maçını Macaristan'da oynayacağını duyurdu. İsviçre ve Romanya ile yapılacak olan maçlar Felcsut kentindeki Pancho Arena'da seyircili olarak gerçekleştirilecek.
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde yer alan İsrail'in iki maçını Macaristan'da oynayacağını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, I Grubu'nda yer alan İsrail'in 15 Kasım'da İsviçre, 18 Kasım'da ise Romanya ile yapacağı eleme maçlarının Felcsut kentindeki Pancho Arena'da oynanacağı kaydedildi.
3 bin 816 kişilik stattaki maçlar, seyircili olacak.
UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkede yapılması planlanan tüm müsabakaları ertelemişti.
Kaynak: AA / Spor