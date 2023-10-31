Haberler ›› Spor ›› İsrail'in EURO 2024 Elemeleri Maçları Macaristan'da Oynanacak

İsrail'in EURO 2024 Elemeleri Maçları Macaristan'da Oynanacak

UEFA, İsrail'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yer alan iki maçını Macaristan'da oynayacağını duyurdu. İsviçre ve Romanya ile yapılacak olan maçlar Felcsut kentindeki Pancho Arena'da seyircili olarak gerçekleştirilecek.