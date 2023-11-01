İsrail'in Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçları Macaristan'da oynanacak
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UEFA, İsrail'in Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden takımının grubunda yapacağı 2 maçın Macaristan'da oynanacağını duyurdu.
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden İsrail'in grubunda yapacağı 2 maçın Macaristan'da oynanacağını açıkladı.
UEFA'dan yapılan duyuruya göre I Grubu'nda bulunan İsrail'in İsviçre ile 15 Kasım'da, Romanya ile 18 Kasım'da yapacağı karşılaşmaları Pancho Arena'da oynayacak.
UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak tüm müsabakaları ertelediğini duyurmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor