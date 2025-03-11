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Ispartalı Tekvandocular Türkiye İkincisi Oldu

Ispartalı Tekvandocular Türkiye İkincisi Oldu
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Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Ispartalı sporcular, Senkron kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Ispartalı sporcular, Senkron kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Sümeyra Çetintürk, takım arkadaşları Hasibe Özkan ve Nesrin Yılmaz ile birlikte Senkron kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 4-8 Mart 2025 tarihleri arasında Adana Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 35 ilden 800'den fazla sporcu katıldı. 31-50 yaş büyük kadın takım kategorisinde mücadele eden Sümeyra Çetintürk ve takım arkadaşları, gösterdikleri üstün performansla gümüş madalya kazanarak ilçeye büyük bir gurur yaşattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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