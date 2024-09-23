Isparta32spor'da Teknik Direktör Fuat Buruk İstifa Etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta32spor'da, 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Teknik Direktör Fuat Buruk görevinden istifa etti. Takım ligde 17. sırada yer alıyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve geride kalan 4 haftada 1 puan toplayan Isparta32spor'da Teknik Direktör Fuat Buruk istifa etti.
Fuat Buruk yönetiminde 4 maça çıkan Isparta32spor, kalesinde 7 gol görürken, sadece 1 gol atabildi. Isparta32spor, ligde 1 puanla 17. sırada yer alıyor. - ISPARTA