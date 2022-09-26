Isparta spor haberi: Isparta 32 Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı

Isparta habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında anlaştığımız Yusuf Şimşek ve ekibi ile yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Isparta 32 Spor, son olarak deplasmanda İnegölspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Bu sezon oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabilen Isparta ekibi, grupta 6 puanla 15'inci sırada yer alıyor.