Haber : Isparta haberi! Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberi! Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor

 - Güncelleme:

Isparta habere göre - Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor Hedef 1. Lig'e çıkmak Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Goalball Takımı, ekim ayında Konya'da düzenlenecek olan turnuvanın hazırlıkların başladı.

- Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Hedef 1. Lig'e çıkmak

ISPARTA - Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Goalball Takımı, ekim ayında Konya'da düzenlenecek olan turnuvanın hazırlıkların başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 4-9 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Goalball Turnuvasına Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Isparta Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Dinçman'ın antrenörlüğünde çalışmalarına 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştiriyor.

Goalball sporunda 2019'dan beri çalışmalar yaptığını belirten Dinçman "Çalışmalarımıza yükselme ligi olarak başladık. Bayan takımımız 2.lige yükseldi. İkinci kategori turnuvamız ekim ayı içerisinde yapılacak şuan onun hazırlıkları içerisindeyiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Isparta Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı sporcusu Gamze Gürdal, takımda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek "Spor yapmayı çok seviyorum. Yükselmede ikinci ligde oynuyoruz. Hedefimiz birinci lige çıkmak" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - Spor

gençlik Isparta Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title