Isparta'da Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Gül Bahçelerinde Yapıldı

ISPARTA, Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. Bu yıl yarışların gül hasat sezonuna denk gelmesi dolayısıyla yarışlar gül bahçelerinde yapıldı.Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğinde Isparta Valiliği, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurum kuruluşlarının organizasyonunda Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Isparta Atlı Spor Kulübü'nde düzenlendi.Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerden katılan 100 binici, Gönen ilçesi sınırlarında 2 gün süren atlı dayanıklılık yarışmalarında yarıştı.Yarışmacılar, start aldıktan sonra belirlenen parkuru tamamladıktan sonra dinlenme alanına alındı. Burada 40 dakika dinlenen ve veteriner kontrolünden geçen atlar, bir sonraki tura devam etme hakkı kazanarak yarışlara devam etti. Biniciler atlarıyla birlikte ulusalda 40-60-80 kilometre, uluslararasında ise 100, 120, 160 mesafelerinde yarıştı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen CEI3 (160 km) yarışlarda ise dereceye giren atlar eylül ayında Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.Organizasyonların gül hasat sezonunda yapılması dolayısıyla biniciler atlarıyla gül bahçeleri arasında doğanın eşsiz güzelliğindle yarıştı. Yarışma sonrası düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor