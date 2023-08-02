Isparta'da Ücretsiz Dart Eğitimi Veriliyor

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, dart sporunu daha aktif hale getirmek için ücretsiz dart eğitimi veriyor. Gürdal'ın öğrencileri, milli takımlara girebilmek için düzenli çalışıyorlar.

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, Isparta'da dart sporunu daha aktif hale getirmek için ücretsiz dart eğitimi veriyor. Gürdal'ın öğrencileri, milli takımlara girebilmek için düzenli çalışıyorlar.

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, kendi mahallesi olmak üzere birçok mahalledeki gençlere ücretsiz dart eğitimi veriyor. Aynı zamanda Türkiye Bocce Dart Federasyonu antrenörü ve hakemi olan Gürdal, kurduğu spor kulübünde haftanın belirli günlerinde spor salonunda gençlerle buluşarak, onlarla tek tek ilgileniyor. Muhtar Gürdal'ın çalıştırdığı gençler, milli takımlara girmeyi hedefliyor.

Mahallesindeki gençlere 5 yıl önce dart eğitimi vermeye başladığını belirten Gürdal "Isparta'da dart sporunun olmadığını ve aktif hale gelmediğini gördüm bunun üzerine iki, üç sporcu ile başladık ve devamında sporcu sayılarımız arttı. Şu an Isparta'da lisanslı sporcum ellinin üzerinde Türkiye'de bazı iller bu branşta bazı iller çok ileri seviyeye gelmişken neden Isparta'da yetenekli derece yapan sporcular olmasın dedik ve bu yüzden bu işin biraz üzerine düştük ve branşı tanıtmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz dedi. Dart sporunda sporcular yetiştirmek için ilk yıllarda seyyar ayaklı tahtalarla çalıştıklarını dile getiren muhtar Gürdal, "Zamanla kendimizi geliştirerek birtakım destekler aldık bazen muhtarlık maaşımı kullanarak malzeme aldık. Bu malzemelerle birlikte sporcu sayımız arttı ve müsabakalara katılmaya başladık şuan aktif olarak 100'e sporcum var" dedi.

"Isparta'da yapılan tüm dereceler benim sporcularıma ait"

Kız ve erkekler kategorisinde katıldığımız farklı yarışmalarda Isparta'da yapılan tüm dereceler bizim sporcularımıza ait. Türkiye dart şampiyonalarına katılıyoruz 6 sporcum Türkiye derecesi yaptı. En son katıldığımız minikler kategorisinde bir sporcum milli takım seçmelerine davet edilerek Türkiye üçüncüsü oldu böyle de başarımız var" dedi. Dart sporunun gençler üzerinde ki etkilerine değinen Gürdal "Çocuklara matematik yönünden katkıları var. Odaklanma ve konsantre olma ve stres atabilmek için bire bir tavsiye edebileceğim bir branş" şeklinde konuştu.

Dart sporuna beş yıl öce başlayan 15 yaşındaki Deniz Ceylin Saltı, muhtarlığa asılan duyuruyu görerek darta başladığını söyledi. Saltı, "Katıldığım yarışmalarda dokuz birinciliğim var. Türkiye 16.'sı oldum. Dart sporunu çok seviyorum, hem sosyal olarak bir çevre sağlıyor, aynı zamanda matematiğimi geliştiriyor. Kafamın dağılmasına yardımcı oluyor bu şekilde daha mutlu oluyorum" dedi.

Lise mezunu 18 yaşındaki Nur Sena Çelik ise 3 yıl önce başladığını dile getirerek "3 yıl içerisinde Türkiye ve il şampiyonalarına katıldım. Isparta'da birinciliklerim var, Türkiye şampiyonalarında ise ilk dörde kadar çıktım. Antrenörlük sınavlarına girmeyi düşünüyorum. Dart alanında bende öğrenci çalıştırmak istiyorum" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA