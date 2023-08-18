Isparta'da Motosiklet Denetimlerinde 2 Milyon 883 Bin 399 TL Cezası Uygulandı

Isparta'da emniyet ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı motosiklet denetimlerinde bin 155 motosiklet ve sürücüsüne toplam 2 milyon 883 bin 399 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 124 motosiklet de trafikten men edildi.

Isparta'da emniyet ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı motosiklet denetimlerinde bin 155 motosiklet ve sürücüsüne toplam 2 milyon 883 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz ve motosikletlerden gelen şikayetlerin artması nedeniyle çevreyi rahatsız eden motosikletlerin yoğun kullandığı güzergahlarda denetimlerini artırdı. Son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde bin 985 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, bin 155 motosiklet ve sürücüsüne toplam 2 milyon 883 bin 399 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 124 motosiklet de trafikten men edildi. - ISPARTA