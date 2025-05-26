Isparta'da Amatör Maçta Taraftar Kavgası: 2 Yaralı

ISPARTA'da oynanan amatör maçta tribündeki taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavga anları kameraya yansırken, çıkan olayda 2 taraftar yaralandı.

Isparta Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde dün oynanan 2. Amatör Ligi play-off maçında Küçük Hacılar 32 Spor ile Bezirganspor karşı karşıya geldi. Bezirganspor'un 5-4 üstünlüğüyle sona eren maç sırasında tribünde bulunan taraftarlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Çıkan olaylarda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraftarların birbirini darbettiği anlar yer aldı.

Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül, "Sporda bu tür olayları tasvip etmiyoruz. Bir daha bu olayların yaşanmaması temenni ediyoruz" dedi.