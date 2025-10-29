Isparta 32 Spor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Isparta 32 Spor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un gollerini Mustafa Berk Özköroğlu ve Arif Emre Eren kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Levent Gümüşdere, Mehmet Şenkaya, Erdoğan Çak
Isparta 32 Spor: Onur Behiç Özalgan, Bedirhan Altunbaş (İsmail Hakkı Doğan dk. 46), Yiğithan Güveli, Oğulcan Başol, Rıdvan Dönmez, Abdulkerim Canlı, Cem Özdemir (Alperen Pak dk. 70), Resul Türkkalesi (Hasan Kaya dk. 46), Sinan Akaydin (Kerem Baykuş dk. 64), Fatih Aktay (Baran Başyiğit dk. 46), Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Yılmaz (Burak Yamaç dk. 46), Mustafa Berk Özköroğlu (Taha Aydınlı dk. 77), Arif Emre Eren, Alhan Kurtoğlu, Batuhan Ekinci, Eren Büyükbaş (Bartu Albay dk. 65), Mustafa Kaçan, Murat Arda Ayhan, Alperen Yılmaz (Ali Keten dk. 65), Ali Eren İyican (Emir Terzi dk. 83)
Teknik Direktör: Efe İnanç
Sarı kartlar: Oğulcan Başol, Alperan Pak (Isparta 32 Spor), Mustafa Kaçan, Arif Emre Eren, Buğra İpek (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor)
Goller: Mustafa Berk Özköroğlu (dk. 30), Arif Emre Eren (dk. 70 pen.) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor) - ISPARTA