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Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, uzun yıllar Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu teknik direktör Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı. Resmi sözleşmenin pazartesi günü imzalanması bekleniyor.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yusuf Şimşek Beşiktaş Isparta Spor Haberler

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