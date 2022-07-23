Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı. TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı. TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, uzun yıllar Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu teknik direktör Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı. Resmi sözleşmenin pazartesi günü imzalanması bekleniyor. Başkan Süleyman Kabalak, transfer çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yusuf Şimşek Beşiktaş Isparta Spor Haberler

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