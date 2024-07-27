Isparta 32 Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Davraz'da yapılan hazırlık kampının ardından özel maçta U-19 Takımı'nı 3-2 yenen takım, eksik bölgelere takviyeler yapacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Tesislerdeki hazırlık kampının ardından 2. etap için Davraz'a çıkan pembe-yeşilliler, kondisyon, kuvvet ağırlıklı antrenmanlar yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Isparta 32 Spor, 1 haftalık Davraz kampının sonunda U-19 Takımı ile oynadığı özel maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve yöneticilerde izledi. Karşılaşma sonunda futbolcularına 2 gün izin veren Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Fuat Buruk, kamp boyunca futbolcularına yükleme yaptıklarını ve günde çift idmanla sezona hazırlandıklarını söyledi. 2 günlük iznin ardından tekrar Davraz'da toplanacaklarını söyleyen Buruk, eksik bölgelere takviyelerin olacağını dile getirdi. - ISPARTA