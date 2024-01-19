Isparta 32 Spor Vali Aydın Baruş'a Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Isparta 32 Spor Vali Aydın Baruş'a desteklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.

Buluşmadaki konuşmasının başında Isparta 32 Spor demenin Isparta demekle aynı olduğunu, vurgulayan Vali Baruş, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece sportif anlamda değil, aynı zamanda şehrin genel olarak tanıtımı anlamında da Isparta 32 Spor'un rolü büyük bunu biliyoruz. Onun için Isparta 32 Spor'a tüm Ispartaların sahip çıkması gerekiyor, destek vermesi gerekiyor. Isparta 32 Spor şu anda çok iyi gidiyor. Yani ilk yarıdaki başarılı performansını inşallah ikinci yarıda da zaten başarıyla devam ettiriyor. ve şu anda beşinci sırada, ligde play off oynama anlamında gerçekten büyük şansı var. ve lig sonuna kadar bu başarıyı devam ettirirsek, inşallah birinci lige yükselme maçlarında da başarı gösterme şansımız olur "

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ise Vali Baruş'a Isparta 32 Spor'a bugüne kadar vermiş olduğu maddi ve manevi destekler için teşekkür etti. - ISPARTA