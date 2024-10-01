Üye Girişi
Haberler

Isparta 32 Spor'un Yeni Teknik Direktörü Koray Palaz Oldu

Isparta 32 Spor'un Yeni Teknik Direktörü Koray Palaz Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni teknik direktörü Koray Palaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Palaz, takımının potansiyelini yükseltmek için hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un yeni teknik direktörü Koray Palaz oldu. Pembe-yeşilliler, Palaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, teknik direktörlük görevine Koray Palaz'ı getirdi. Palaz için sosyal tesislerde gerçekleşen imza törenine Isparta 32 Spor 2. Başkanı Ömer Baştok, Basın Sözcüsü Serkan Başpınar ve yöneticiler Hüseyin Yüceer ile Akif Eryiğit katıldı.

Serkan Başpınar, takımın ligdeki durumunun istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Isparta 32 Sporumuzun hak ettiği yerde olması için yaptığımız araştırmalardan sonra hocamıza güvenerek kendisiyle anlaşma sağladık. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Ömer Baştok da Koray Palaz ile Isparta 32 Spor'u ligde görmek istedikleri yere götüreceklerine inandığını söyledi.

Koray Palaz iddialı

Isparta 32 Spor'un yeni teknik direktörü Kemal Palaz ise Isparta 32 Spor'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. 45 yaşındaki teknik adam, "Isparta'da yönetim tarafımdan çok samimi karşılandım. Ispartaspor çalıştığım diğer takımlarda bizi hep zorladı. Ispartaspor bugün daha iyi yerlerde olmalı. Oyuncular da bunun farkında. Önemli olan oyunculara o inancı adapte edebilmek. Ben bu süreci daha önce çalıştırdığım takımlarda da yaşadım. İskenderunspor'da takımı 13. sıradan alıp 3. sıraya çıkardım. Yarınlar için daha iyi neler yaparız, bunun planlamasında olmamız lazım. Sorumluk bende ve ekibimde ama bunu yaparken, taraftar, yönetim de bu işin içinde olursa daha iyi yerlere götüreceğimiz inancındayım. Şehir hazır olsun. Güzel bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar kadro kalitesinin aldığı sonuçları pozitif hale dönüştürerek, daha güzel günler için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Hedefinin Ispartaspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu kaydeden Palaz, "Tabii ki bir hedefim var. Ispartaspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ligde kalmak değil hedefim. Bugüne kadar hep şehir takımlarını çalıştırdım. İngiltere'de 3 ve 4. lig takımlarında top oynadım. İşin mutfağından geliyorum" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Politika Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel ve DEM Partililerle tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Türkiye savaşa girecek mi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Türk İsrail Savaşı çıkar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e ne dedi? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ekim Selçuklu, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ekim Konak, Karabağlar, Gaziemir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 1 Ekim borsa neden düştü? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 1-2 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ortahisar FSK Ünye 1957 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ortahisar FSK Ünye 1957 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Batlamaspor Erzincan Ulalar Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batlamaspor Erzincan Ulalar Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Tortum Spor Gümüşhane Sportif Faaliyetler CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tortum Spor Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, ka kaç? Ordu Galata Spor Arhavi 08 Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ordu Galata Spor Arhavi 08 Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });