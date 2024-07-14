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Isparta 32 Spor'un Hedefi 1. Lig'e Çıkmak

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TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor'da forma giyen Fırat Aras, bu sezonki hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Aras, geçen sezon yapılan hatalardan ders çıkaracaklarını ve üst lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor'da forma giyen Fırat Aras, bu sezonki hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Isparta 32 Spor'da oynayan 26 yaşındaki futbolcu Fırat Aras, yeni sezondaki hedefler hakkında konuştu. Aras, "Geçtiğimiz sezonu play-off potasının 4 puan altında tamamladık. Daha fazla çalışıp geçen sezon yapılan ufak hatalardan ders çıkaracağız ve hedefimiz olan bir üst lige çıkacağız. Bu şehir ve kulüp üst ligde mücadele etmeyi hak ediyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapıp, hak ettiğimiz yerlerde olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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