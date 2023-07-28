Üye Girişi
Haberler

Isparta 32 Spor'un Davraz kampı sona eriyor

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Davraz kampı yarın sona erecek. Davraz kampında güç depolayan pembe-yeşilliler, moralli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Davraz kampı yarın sona erecek. Davraz kampında bol bol güç depolayan ve kuvvet çalışması yapan pembe-yeşillilerde moraller yerinde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Pembe-yeşillilerin Davraz kampı yarın sona erecek. Pazartesi gününden itibaren Afyon'a gidecek olan Isparta temsilcisi, hazırlık maçları ile çalışmalarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ise futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti. Karaca, tecrübeli bir kaleciyle de büyük oranda anlaştıklarını açıklarken, kadroya 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını ifade etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Isparta Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title