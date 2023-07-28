Isparta 32 Spor'un Davraz kampı sona eriyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Davraz kampı yarın sona erecek. Davraz kampında güç depolayan pembe-yeşilliler, moralli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Davraz kampı yarın sona erecek. Davraz kampında bol bol güç depolayan ve kuvvet çalışması yapan pembe-yeşillilerde moraller yerinde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Pembe-yeşillilerin Davraz kampı yarın sona erecek. Pazartesi gününden itibaren Afyon'a gidecek olan Isparta temsilcisi, hazırlık maçları ile çalışmalarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca ise futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti. Karaca, tecrübeli bir kaleciyle de büyük oranda anlaştıklarını açıklarken, kadroya 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını ifade etti. - ISPARTA