Isparta 32 Spor, Mert Altınöz ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Elazığspor'un şampiyon kadrosunda yer alan orta saha futbolcusu Mert Altınöz ile anlaştı.

Isparta 32 Spor, Hatayspor'un altyapısında yetişen 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Filipinler Süper Ligi takımlarından Dynamic Herb Cebu FC'de forma giyen ve geçen yıl Elazığspor ile şampiyonluk yaşayan Mert Altınöz gelecek vaat ediyor. İmza töreninde Cem Elbiz de hazır bulundu. - ISPARTA