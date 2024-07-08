Üye Girişi
Haberler

Isparta 32 Spor, Mert Altınöz ile anlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Elazığspor'un şampiyon kadrosunda yer alan orta saha futbolcusu Mert Altınöz ile anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Elazığspor'un şampiyon kadrosunda yer alan orta saha futbolcusu Mert Altınöz ile anlaştı.

Isparta 32 Spor, Hatayspor'un altyapısında yetişen 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Filipinler Süper Ligi takımlarından Dynamic Herb Cebu FC'de forma giyen ve geçen yıl Elazığspor ile şampiyonluk yaşayan Mert Altınöz gelecek vaat ediyor. İmza töreninde Cem Elbiz de hazır bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Isparta Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title