TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, Pyramids FC takımına 3-0 yenildi. Maçın ikinci yarısında kalesinde 2 gol daha gören ve bir penaltı atışından faydalanamayan Isparta 32 Spor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Isparta 32 Spor, hazırlık maçında Pyramids FC'ye 3-0 kaybetti

Mesut MADANBURDUR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor hazırlık maçında Pyramids FC takımına 3-0 yenildi.

Ligin üçüncü haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek Isparta 32 Spor, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Mısır Süper Lig ekiplerinden Pyramids FC ile karşılaştı. İlk yarısı Mısır ekibinin 1-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde 2 gol daha gören ve bir penaltı atışından faydalanamayan Isparta 32 Spor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Diğer taraftan 25 Ağustos'tan bu yana Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde kamp yapan ve çalışmalarını teknik direktör Jaime Pacheco yönetiminde sürdüren Pyramids FC kampını tamamladı. Pyramids FC kamp döneminde yaptığı 4 hazırlık maçında karşılaştığı KKTC ekibi Türk Ocağı, Antalya Süper Amatör Küme takımlarından İltemir Yatırım Varsakspor, TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ve TFF Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'la oynadığı hazırlık maçlarını kazandı.