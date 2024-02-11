Isparta 32 Spor'a 32 Bin Askıda Bilet Desteği

TFF 2. Lig takımlarından Isparta 32 Spor'un bugün Motolux 68 Aksaray ile yapacağı karşılaşma için 32 Gençlik taraftar grubunca 32 bin "askıda bilet" toplandı.

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, yaptığı açıklamada, takımın bugün saat 14.00'te Isparta Atatürk Stadyumu'nda 68 Aksaray ile karşı karşıya geleceğini hatırlattı.

Taraftar grubunca takıma destek sağlamak amacıyla hafta başında "Hedef 32 bin" sloganıyla askıda bilet kampanyası başlatıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kampanya, 32 Gençlik'in liseli üyelerinin özverili çalışmasıyla 5 günlük sürede beklenenin ötesinde bir başarıya ulaştı. Bu kampanya, sadece bilet satın almakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve spora olan sevgiyi arttırmasına da yardımcı oldu. Kampanya takıma ve kulübe de önemli bir katkı sağladı."

Özdemir, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.