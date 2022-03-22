İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
İspanyol motosikletçi Marc Marquez'in görme sorunu nüksetti

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı.

Motogp takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı.

Endonezya Grand Prix'sinin ısınma turlarında yaptığı kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren ve tedbir amaçlı yarışa katılmayan Marquez, yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Motogp'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez, İspanya'ya döndükten sonra göz muayenesinden geçtiğini belirterek, "Dr. Sanchez Dalmau yeniden diplopi teşhisi koydu. Neyse ki durumum 2021 sonundakine göre iyi. Şimdi dinlenme ve durumumun nasıl seyredeceğini görmek için bekleme zamanı. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İlk kez Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiği 2011 yılında diplopi geçiren Marquez, sporu bırakma noktasına gelmesine rağmen uzun bir tedavinin ardından yeniden pistlere dönmüştü.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Endonezya, MotoGP, Kasım, Honda, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title