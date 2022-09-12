İspanyol golcü Diego Costa, Wolves'a transfer oldu Spor Haberleri İspanyol golcü Diego Costa, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. İspanyol golcü Diego Costa, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Wolves, tecrübeli forvet Diego Costa ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı. Daha önce İngiltere'de Chelsea ve İspanya'da Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, en son Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı forması giyiyordu. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Diego Costa England Spor Haberler

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