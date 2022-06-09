İspanyol ekibi Valencia'da Gattuso dönemi - Haberler

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İspanyol ekibi Valencia'da Gattuso dönemi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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İspanyol ekibi Valencia'da Gattuso dönemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Valencia La Liga Spor Haberler

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