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İspanyol ekibi Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı

İspanyol ekibi Avenida, Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrılan milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, İspanya Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Avenida'ya transfer oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrılan milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, İspanya Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Avenida'ya transfer oldu.

İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyun kurucunun transferini Türkçe "Hoş geldin Olcay" ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu. Milli basketbolcu da görüntülü mesajında, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Olcay Çakır Turgut, geçen sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA / Spor

Olcay Çakır Turgut Basketbolcu Fenerbahçe Spor Haberler

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