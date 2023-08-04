İspanya ve Macaristan, LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda finale yükseldi

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya ile Macaristan finale yükseldi. Turnuvanın son gününde sıralama ve yarı final maçları oynandı.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya ile Macaristan finale yükseldi.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 4 sıralama, 2 de yarı final müsabakası oynandı.

Sabah seansında sıralama maçında Malta'yı 11-6 mağlup eden Sırbistan 11'inci oldu. Slovakya'yı 13-11 yenen Fransa ise turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Diğer sıralama maçlarında, İsrail Hırvatistan'ı 12-7, Hollanda da Türkiye'yi 13-5 mağlup etti.

Akşam seansındaki ilk yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup eden 9-5 mağlup eden İspanya, finale yükselen ilk ekip oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde İtalya'yı 11-5 yenen Macaristan, ikinci finalist oldu.

Turnuvada son günün programı şöyle:

Yedincilik maçı: Hırvatistan-Türkiye

Beşincilik maçı: İsrail-Hollanda

Üçüncülük maçı Yunanistan-İtalya

Final: İspanya-Macaristan