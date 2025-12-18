Haberler

Arjantin ile İspanya "Finalissima 2026" için Katar'da karşılaşacak

Güncelleme:
Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda karşılaşacak.

Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, "Finalissima 2026"da karşı karşıya gelecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 3 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te Arjantin, Danimarka'yı ve 2022'de ise Arjantin, İtalya'yı yenmişti.

