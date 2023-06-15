İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenerek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Maçta Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo da forma giydi.

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Turnuvanın ikinci yarı final mücadelesinde, İspanya ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda karşılaştı.

Sloven hakem Slavko Vincic'ın yönettiği müsabakaya hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremy Pino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 11. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

Maçın 84. dakikasında Alvaro Morata'nın yerine oyuna dahil olan Joselu, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve rakibini 2-1 yenen İspanya, finale yükseldi.

Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Turnuvanın final ve üçüncülük maçları, 18 Haziran Pazar günü oynanacak. Üçüncülük mücadelesinde Hollanda ile İtalya TSİ 16.00'da, finalde ise Hırvatistan ile İspanya TSİ 21.45'te karşılaşacak.