Üye Girişi
Haberler

İspanya, U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı kazandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da düzenlenen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın şampiyonluğu ile sona erdi. İspanya, finalde Macaristan'ı 10-7 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın şampiyonluğu ile sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasından gerçekleşen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya katıldı. 7 gün süren şampiyonada bugün final heyecanı yaşandı.

Hırvatistan ile Avustralya 3'üncülük maçına çıktı. Maç havuzda olduğu gibi tribünde de çekişmeye sahne oldu. Ülkelerini destekleyen taraftarlar renkli görüntülere sahne oldu. Rakibi Hırvatistan'ı 13-10 skorla yenen Avustralya şampiyonanın 3'üncüsü oldu. Avustralya ekibi büyük sevinç yaşadı.

Final de ise İspanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. 20.30'da başlayan ve çekişmeli geçen maçta İspanya, rakibini 10-7 skorla geçerek, U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonu oldu. Maçın sona ermesiyle birlikte İspanya oyuncuları ve heyeti büyük sevinç yaşadı ve hep birlikte havuza atladı. Havuzda İspanya bayrağı açan oyuncular, şampiyonluğunu kutladı.

Şampiyona ödül töreni ile son buldu. Şampiyonanın en iyi koçu, oyuncusu, en skorer oyuncusu, en iyi kalecine ödül verildi. İspanya'ya da şampiyonluk kupası teslim edildi. Ödül törenine Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Dünya Sutopu Teknik Komite As Başkanı Ken Kuroda, Dünya Su Topu Komitesi Üyesi Dan Cameron, Dünya Sutopu Federasyonu Büro Üyesi Kyrıakos Gıannopoulos, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ve Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Aşçı katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Macaristan Gençlik Türkiye İspanya Manisa Dünya Spor Spor Güncel Haberler

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

Bakmadan Geçme

5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl? 5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title