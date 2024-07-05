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İspanya, U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Manisa'da düzenlenen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda İspanya, finalde Macaristan'ı yenerek şampiyon oldu. Avustralya ise üçüncü oldu.

Manisa'da, Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda İspanya şampiyon oldu.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya katıldı.

Şampiyonanın son gününde final heyecanı yaşandı. Hırvatistan ile Avustralya arasında oynanan üçüncülük maçı, hem havuzda hem de tribünde büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibi Hırvatistan'ı 13-10 yenmeyi başaran Avustralya, şampiyonada üçüncü oldu ve büyük sevinç yaşadı.

Final maçında ise İspanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Saat 20.30'da başlayan ve oldukça çekişmeli geçen maçı İspanya, 10-7'lik skorla kazandı ve U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonu oldu. Maçın bitimiyle birlikte İspanya oyuncuları ve teknik ekibi büyük sevinç yaşayarak hep birlikte havuza atlayıp kutlama yaptı. Oyuncular, havuzda İspanya bayrağı açarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Şampiyona, ödül töreni ile son buldu. Şampiyonanın en iyi koçu, en iyi oyuncusu, en skorer oyuncusu ve en iyi kalecisi ödüllerini aldı. Şampiyonluk kupası ise İspanya'ya teslim edildi. Ödül törenine, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Dünya Sutopu Teknik Komite As Başkanı Ken Kuroda, Dünya Sutopu Komitesi Üyesi Dan Cameron, Dünya Sutopu Federasyonu Büro Üyesi Kyriakos Giannopoulos, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Seyhan Terzi ve Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Aşçı katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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