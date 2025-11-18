İspanya-Türkiye maçına doğru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya'ya hazırlık maçı havasında gelmediklerini, kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja Stadı'ndaki basın toplantısında, milli futbolcu Zeki Çelik ile açıklamalarda bulundu.?

Dünya sıralamasında zirvedeki ekibe karşı mücadele edeceklerini belirten Montella, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma, hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında buraya gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Bu maçta da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik ve daha iyi bir maç olması için de dediğim gibi daha dengeli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bir futbolcumuzun kazanamayacağımızı düşünmesini düşünmek bile beni üzer"

"Bu tarz maçlar her zaman çok büyük motivasyondur." diyen İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

"Futbolculuk dönemime dönmem gerekirse en sevdiğim maçlar bunlar. En iyilere karşı mücadele etmek kendimi kanıtlayabilme fırsatı oluyordu. Futbolcuların motivasyonunun düşük olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda adrenalin seviyesi çok yüksek olur, kendinizi kanıtlamak istersiniz. Onlarla kora kor mücadele ettiğinizi ve iyi bir futbol oynayabildiğinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim için de kendi seviyemizi tekrardan tartmak için önemli bir maç. Biliyorsunuz ki Uluslar A Ligi'ne yükseldiğimiz için bu seviyedeki maçlara daha çok çıkacağız. Duygular, hayaller her zaman vardır. Bir futbolcumuzun kazanamayacağımızı düşünmesini düşünmek bile beni üzer. Çünkü biz ne olursa olsun çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz ve biz yapabileceklerimizi de biliyoruz. O yüzden tabii ki hepimizin içinde hayaller var, hedefler var. O doğrultuda da maçta dediğim gibi dengeli bir futbolla, kendi futbolumuzu yansıtarak tabii ki de kazanmak istiyoruz, tabii ki de bunu hayal ediyoruz ve herkesin o hayali kurduğunu da biliyoruz. O yüzden biz maça çıktığımızda kendi yaklaşımımızla, kendi hırsımızla, kendi isteğimizle ve arzularımızla beraber kendi futbolumuzla oynadığımızda kazanabileceğimizi de biliyoruz. Tabii ki de neden olmasın? Maçlar oynanmadan önce skor tahmini yapmak mantıksız bir şey. Her şey olabilir, her şey mümkün."

Montella, "Kart ceza sınırında olan oyuncuları oynatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Açıkçası doğrusu bu mu bilmiyorum ama mantıklı düşünmek gerekirse sahaya sürmeden korumak daha mantıklı, biraz daha pragmatik düşünmek gerekir." yanıtını verdi.

Grupta bugüne kadarki performanslarını da değerlendiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"İspanya maçı haricinde biz bu grupta performans bazında devamlılık getirdik. İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık, geçmişte 5 maçta 15 gol atılan bir dönem var mıydı hatırlamıyorum. Grubu gördüğümüzde Gürcistan doğrudan rakibimiz olarak gözüküyordu, evimizde ve deplasmanda kazandık. Biz tabii ki de iyi bitirmek istiyoruz grubumuzu. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz dünyanın şu anda bir numarası İspanya Milli Takımı. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz, devamlılık getirmek istiyoruz."

Montella, "Sevilla'da da görev almıştınız. Yeniden burada olmak size neler hissettiriyor?" sorusunu, "Benim için çok güzel bir dönemdi. Beş ay geçirdim. Hocalık kariyerimde en büyük haksızlığı gördüğüm dönemdi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselirken Manchester United'ı elemiştik, 77 yıl sonra çeyrek finale çıkmıştık. Copa Del Rey'de de Atletico Madrid'i geçerek finale kalmıştık, finalde Barcelona'ya yenilmiştik. Sevilla takımına değer kattığımızı düşünüyorum. Birçok oyuncuyu değerlendirdik, sonra satışları gerçekleşti. Sezon sonunda öyle bir dönemden sonra kovulmak beni şaşırtmıştı, haksızlık olarak görmüştüm." şeklinde yanıtladı.

İspanyol basınından Arda Güler ve Kenan Yıldız'la ilgili gelen sorular üzerine Montella, şu açıklamada bulundu:

"Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım neredeyse ve her gün yeteneğine şahitlik yapıyoruz. Sadece burada değil, kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hem şu ana kadar çok gelişen bir futbolcu hem de çok gelişmeye de hala devam edebilecek birisi. Hırsıyla, yaklaşımıyla, mantalitesiyle bunu zaten her seferinde gösteriyor. Çünkü onda böyle bir potansiyel var. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Kenan, sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir futbolcu. Çok hırslı ve çok istekli. Biz genellikle solda kullanıyoruz ilk günden beri, çok memnunuz. Kenan hem dar alanda hem de geniş alanda inanılmaz işler yapabiliyor. Nereye koyarsak koyalım hücumda her zaman pozitif işler yapıyor."

İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki şansının sorulması üzerine Montella, "Rakamlar, İspanya'nın dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor. Uluslar Ligi finalini kaybetmelerine rağmen son Avrupa şampiyonu, İspanya oldu. Seviyesi yüksek Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımlara karşı mücadele ettiğinde de kazanmaya devam eder mi bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki futbol, enstantane oyunu ve maçlar her an değişebiliyor. İspanya'nın yaklaşık 30-35 futbolcusu hemen hemen aynı seviyede. Kadroyu değiştirseler dahi aynı seviye oyunu sahaya getirebiliyorlar. O yüzden iyi bir milli takım olduğunu hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının sonunda, "Son soruyu ben soracağım. Ahmed Kutucu, Yusuf Akçiçek ve İsak Vural'ı neden, hangi kriterlere göre çağırdığımı kendime sormak isterim." diyen Montella, şu açıklamada bulundu:

"Emirhan sakatlanınca Yusuf'u düşündük çünkü daha öncesinde bizimle olan bir futbolcuydu ve takımda bir geleceğe sahip olabileceğini düşündüğümüz futbolculardan biri. Hiçbir zaman bir kulübü ya da kimseyi memnun etmek için bir karar almıyorum, milli takımımızın geleceğini düşünerek hareket ediyorum. İsak Vural, 2006 doğumlu, uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcumuz. Milli takımda da geleceğe sahip olabileceğini düşünüyoruz. Ahmed Kutucu da inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir futbolcu. Son dönemlerde kulübünde belki çok fazla oynayamıyor ama bizim metotlarımızı daha önceden görmüş ve bizimle çalışmış bir isim. Doktorumuz Aral'ın yürüyemediğini söyledi, hızlı bir şekilde bir değerlendirme yaptık. Federasyonumuzun İstanbul'da olması ve futbolcunun yakın olmasından dolayı, yani kulübü memnun etmek için değil, inandığımız bir futbolcu olduğu için... Başka bir şehirde federasyonumuz olsaydı, o şekilde hareket ederdik. Kayseri'de milli maçımız vardı, bir futbolcuya ihtiyacımız vardı, o sırada da Kayseri'den Gökhan'ı aldık. Hiç kimse bu kararımızda söylenmedi."

Zeki Çelik: "Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek"

Milli futbolcu Zeki Çelik, çok zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk maçta kötü bir sonuç aldık, hatalarımızı gördük. Play-off'lara kaldığımız için çok mutuyuz, play-off'lardan önce İspanya maçından iyi bir sonuç alıp, iyi futbol oynayıp oraya hazır gitmek istiyoruz." dedi.

Zeki, bu sezon Roma'da ve milli takımda iyi bir dönem geçirdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu sezona başlarken kendime hedefler koymuştum, şu an performansımdan memnunum. Tabii daha iyi olmasını istiyorum, sürekli oynamam da çok önemli. Oynadığım futboldan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, takımdaki eksikler hakkında ise "Yanımızda olmayan oyuncular çok kaliteli ama takımda sadece 11 futbolcu oynamıyor, Dünya Kupası'na en az 25 kişi gideceğiz, tüm oyuncular bunun farkında. Hepimiz tam olarak İspanya maçına odaklıyız. Kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takım olarak Dünya Kupası'na katılmayı çok istediklerinin altını çizen Zeki, "Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na doğrudan katılmak ama gruplarda bazen zorlu rakipler oluyor. Amacımız İspanya'ya karşı ilk maçı kazanıp doğrudan gitmekti ama olumsuz bir sonuç aldık. Play-off'tan gitmek için elimizden geleni yapacağız. Son Dünya Kupası'na da play-off'tan gitmiştik, hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek." değerlendirmesinde bulundu.