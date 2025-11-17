Haberler

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente: '31. maçımızı da yenilmez olarak tamamlamak istiyoruz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'ye karşı oynayacakları maçı değerlendirdi. Lider konumda olmalarına rağmen hala çalışmaları gerektiğini vurgulayan de la Fuente, rotasyon yapmayacaklarını ve maçı kazanmak için en iyi kadroyu sahaya süreceklerini belirtti. Fabian Ruiz ise, kazanmanın önemine değindi ve Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

İSPANYA Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "Lideriz ama hala çalışmamız gerek. 31'inci maçımızı da yenilmez olarak tamamlamak istiyoruz. Hala kazanmak istiyorum. Rotasyon olmayacak. Son derece üst seviye bir maç olacak" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İspanya, yarın TSİ 22.45'te evinde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile tecrübeli orta saha Fabian Ruiz açıklamalarda bulundu. Türkiye maçında rotasyon yapmayacaklarını ifade eden Luis de la Fuente, "Bu maça baktığımızda bir sorumluluğumuz var. Birçok sebebi var prestijinden dolayı. Şu an dünya kupasına gitmek istiyoruz. İstediklerimi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Aynı zamanda taraflara da karşı bir sorumluluğumuz var. Lideriz ama hala çalışmamız gerek. 31'inci maçımızı da yenilmez olarak tamamlamak istiyoruz. Hala kazanmak istiyorum. Futbolcuların da kondisyonu önemli. Hiçbir şekilde yorulmuyorlar. Rotasyon olmayacak. Son derece üst seviye bir maç olacak. Aynı zamanda bu maçta da sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyacağız. Bütün futbolcular çok önemli. Planlarımızın en iyisi olacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Maçı kazanmak üzere en uygun olan oyuncuları ortaya koyacağız. Bu çok önemli. Çünkü en önemli maçımız bu" diye konuştu.

'ZEMİN ÇOK İYİ DEĞİL'

Maçın oynanacağı La Cartuja Stadyumu'ndaki zemin hakkında da açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Zemin çok iyi değil. Olabileceğinin en iyi durumunda değil. Bugüne kadar Sevilla'da çok yağmur yağdı. Yarın bu saatlerde yağmur durduktan sonra oldukça iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Fakat hepsini değerlendirmemiz gerekiyor. İlk 11'i kurarken bunların hepsine bakacağız. Maç için bütün bu olasılıklara bakmamız lazım. En dinç olan futbolculara bakmamız gerekiyor. Antrenmanda bunların hepsini daha uygun bir şekilde göreceğiz. Rakibimizi çok iyi biliyoruz. Bu maçı oynayabilecek en iyi oyuncular sahada olacak" ifadelerinde bulundu.

'DİĞER OYUNCULARA FIRSAT DOĞUYOR'

Sakat olan oyuncuların yokluğunu hissetmeyeceğini ifade eden Luis de la Fuente, "Bize sakatlardan bahsetmeyin. Çünkü asıl sakatlar bizde. Fakat futbol böyle bir şey. Birçok sakat futbolcu var. Aslında diğer oyunculara da sahip oldukları futbol kapasitelerini gösterebilmek için bir fırsat doğuyor. Bizler hep eksik olanları hatırlamaktayız. Hep onların oynamasını istiyoruz ama yokluklarını hissetmeyeceğiz. Çünkü çok çalışan futbolcularımız var. Daha önceden oynama fırsatını bulamamış oyuncular da var. Bu anlamda milli takımdaki bazı oyuncuları da tanımış oluyoruz" şeklinde konuştu.

FABIAN RUIZ: BU BAŞARIDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Resmi olarak 30 maçtır yenilmemelerine değinen Fabian Ruiz ise, "Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Yarın kazanırsak 31'inci olacak. Kişisel olarak da 41'inci maçıma çıkacağım. Çok mutluyum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Milli takımın ne anlama geldiğini biliyoruz. Zaten kişisel olarak değil ekip olarak böyle hissediyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hem ben hem de takım olarak kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

'İLK DAKİKADAN İTİBAREN BİZİ ZORLAYACAKLAR'

Türkiye'nin çok önemli oyunculara sahip olduğuna değinen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Yarın ki maç çok zor olacak. Türkiye'yi biliyoruz. Çok önemli oyuncuları var. Kazanmak için geldiler. İlk dakikadan itibaren bizi zorlayacaklar. O yüzden son derece konsantre bir şekilde çıkmamız lazım. Kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Yarın kazanmanın önemini çok iyi biliyoruz. Çok zor olacağını da biliyoruz. Çok güçlü ve büyük oyunculara sahip bir takım. Son derece rekabetçiler" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.