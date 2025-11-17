İspanya Teknik Direktörü De La Fuente'den Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye karşısında en iyi planları ve oyunla sahada olacaklarını söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya yarın saat TSİ 22.45'te La Cartuja Stadyumu'nda Türkiye ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyen İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, "Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç olacak. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç, bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcumuz bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam" diye konuştu.

İspanya'nın sakatlık konusunda Türkiye'den daha fazla sıkıntılı durumda olduğunu hatırlatan İspanyol teknik direktör, "Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. Futbol böyle bir şey. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Sahip olduğu kapasiteyi böylece gösterebilirler. Sakat oyuncuların oynamasını isterdik ama kimseyi aramayacağız. Takımımızda çok iyi oyuncular var, Türkiye'de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Birçok oyuncunuzu da tanıyorum" şeklinde konuştu.

"Burası evim, burada olmaktan mutlu hissediyorum"

Sevilla'da milli maç oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen de La Fuente, "Burası evim, burada olmaktan mutlu hissediyorum, taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Futbolcularımdan da çok memnunum ve onlarla gurur duyuyorum. Bu hikayenin baş aktörleri onlar. Daha yapacağımız çok şey var" ifadelerini kullandı.

"Sizce İspanya dünyanın en iyi takımı mı?" sorusuna da 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Milli takım hakkında böyle konuşulması benim için büyük gurur. Bireysellikleri kaldırmamız gerek, milli takımın ülke için yaptığı temsiliyeti ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin milli takıma desteğinin artığını görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Futbolcuların ortaya koyduğumuz hedeflere inanmalarını sağlamak istiyoruz" cevabını verdi.

"Dünya Kupası'nda milli takımı yönetecek olmak benim için büyük gurur"

Teknik direktör olmadan önce milli takımın büyük bir taraftarı olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Ülkesinin takımının teknik direktörü olmak bir teknik direktörün gelebileceği en yüksek nokta. Avrupa Şampiyonası'nda yaşadıklarımızdan sonra önümüzdeki Dünya Kupası'nda milli takımı yönetecek olmak benim için büyük gurur. En büyük favorilerden biri olarak gösterilmek başarı. Kazanmak ya da kaybetmek ince bir çizgidir, hatta adil olmayan bir şekilde kaybedebilirsiniz. Başarı hep zirve için mücadele edebilmektir. Dünya Kupası'nda olacağız, favorilerden biri olmak çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Belirli bir futbol sistemiyle devam ediyoruz"

İspanya'nın son yıllardaki başarısının nedenlerine de değinen Luis de la Fuente, "İspanya son yıllarda turnuvalarda favori durumuna geldi. Buradaki sır İspanyol futbolunda kulüplerde iyi bir çalışma gerçekleştiriliyor çok iyi antrenörlerimiz var, İspanya takımı olarak da bir modelimiz bulunmakta, belirli bir futbol sistemi olarak devam ediyoruz. Bunu her geçen gün daha iyi hale getiriyoruz. Bir şey elde etmek için eğitimin yanı sıra, sisteme ve futbolculara inanmak gerekiyor" diye konuştu. - SEVİLLA