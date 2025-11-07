İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda karşılaşacağı İspanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, 18 Kasım Salı günü Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi İspanya'nın aday kadrosu da belli oldu.

Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Alex Remiro (Real Sociedad de Futbol)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic Club), Dani Vivian (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Marcos Llorente (Club Atletico de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC)

Orta Saha: Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal FC), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix Garcia (Bayer 04 Leverkusen), Pablo Barrios (Club Atletico de Madrid), Alex Baena (Club Atletico de Madrid), Pablo Fornals (Real Betis)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Futbol), Yeremy Pino (Villarreal CF), Dani Olmo (FC Barcelona), Fermin Lopez (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Samu Aghehowa (FC Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta) - İSTANBUL