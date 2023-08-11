İspanya La Liga ve İtalya Serie A TV+'ta izlenebilecek

Turkcell'in dijital içerik platformu TV+ ekranlarında, dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden La Liga ve Serie A'nın karşılaşmaları yayınlanacak. Ayrıca, US Open tenis turnuvası ve Formula 1 Hollanda Grand Prix'i de TV+'ta izlenebilecek.

İspanya La Liga ve İtalya Serie A futbol liglerinin karşılaşmaları TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden La Liga ve Serie A'da sezon, dijital içerik platformu TV+ ekranlarında başlıyor.

Geçen sezon kıyasıya bir çekişmeye sahne olan Serie A'da son şampiyon Napoli, unvanını korumaya çalışırken, kadrolarını güçlendiren Lazio, Milan ve Inter gibi dünya devleri de zirve yarışını en önde tamamlayabilmek için sahaya çıkıyor.

Milli oyuncu Arda Güler'i kadrosuna katan Avrupa'nın en başarılı takımı Real Madrid, geçen sezon yarıştan erken kopmasının ardından bu sene hem ligde hem de Avrupa'da kupa hedefiyle sezona başlıyor. Yıldızların boy göstereceği La Liga'da heyecan, bugün TV+ ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor.

İspanya futbolunun zirvesinde açılış haftası önemli eşleşmelere sahne oluyor. Bugün başlayacak olan lig, Almeria-Rayo Vallecano maçının ardından yine aynı gün saat 22: 30'da Sevilla-Valencia maçına sahne olacak.

Bu sene tek hedefi şampiyonluk olan ve çok iddialı bir kadro kuran Real Madrid, yarın Athletic Bilbao deplasmanına çıkarken, son şampiyon Barcelona ise 13 Ağustos'ta Getafe deplasmanında yeni sezonu açacak.

Serie A'da açılışı şampiyon yapıyor

Geçem sezon tarihi bir başarı elde eden ve önemli bir puan farkıyla şampiyonluğa uzanan Napoli, 19 Ağustos'ta saat 19: 30'da Serie A'nın açılışını Frosinone deplasmanında yapacak.

Zirve yarışının iddialı takımlarından Inter aynı gün saat 21: 45'te Monza'yı ağırlarken, bir diğer şampiyon adayı Milan ise haftanın kapanış mücadelesinde Bologna'ya konuk olacak.

Tenis ve Formula 1 heyecanı da TV+'ta

Futbol dışında, dünyanın en önemli Grand Slamlerinden biri olan US Open heyecanı 28 Ağustos'tan itibaren TV+'ta ekranlara gelecek.

ATP sıralamasının en başarılı raketlerinin de boy göstereceği bu özel turnuva, canlı yayınlarla tenis severlerle buluşacak. Ayrıca S Sport 2'de izlenen Formula 1'de pilotlar sıralamasında zirvede bulunan Max Verstappen'in ülkesi olan Hollanda Grand Prix'i de sıralama turlarından itibaren nefes kesen bir yarış vaat ediyor. Tüm bu içerikler ağustos ayı boyunca TV+ ekranlarında seyirciyle buluşuyor.