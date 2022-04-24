İspanya Kral Kupası'nı penaltı atışlarında Real Betis kazandı

İspanya futbol Kral Kupası'nı finalde penaltı atışları sonrasında Valencia'yı 6-5 yenen Real Betis kazandı.

Son üç sezondur Kral Kupası finaline ev sahipliği yapan Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Betis'ten Borga İglesias (Dk.11) ve Valencia'dan Hugo Duro'nun (Dk. 30) golleriyle 1-1 sona erdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarı da daha atak oynayan ve gole en fazla yaklaşan taraf olan Real Betis, son vuruşlarda kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi.

Karşılamanın 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti.

Karşılıklı ataklar uzatmalarda da skoru değiştirmeyince, penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine karşı 5-4 üstünlük kuran Real Betis maçı 6-5 kazandı.

Tarihindeki 5. Kral Kupası finalinde 3. şampiyonluğunu kazanan Real Betis, kupasını Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

Sevilya kentinin takımı olan Betis, son olarak 2005 yılında bu kupayı kaldırmıştı.

Betis'in 68 yaşındaki Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini İspanya'daki ilk kupasını kazandı.

Ayrıca 2005'te Real Betis ile 2008'te de Valencia'da oynarken bu kupayı kazanan 40 yaşındaki Joaquin Sanchez, bir kez daha formasını giydiği ve kaptanı olduğu Betis ile 2. kez Kral Kupası'nı kazanmanın ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Betis'te Borja İglesias final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere şimdiye kadar 8 kez bu kupayı müzesine götüren Valencia ise 18. finalini oynadı.

Kral Kupası'nın iki finalisti Real Betis ve Valencia, La Liga şampiyonu ve ikincisi birlikte gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası 4'lü finalinde mücadele edecek.