İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid son 16'ya kaldı Spor Haberleri İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda Cacereno'yu 1-0 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı. İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda Cacereno'yu 1-0 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı. Tek maçlı eleme usulüyle oylanan son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda 3. lig takımlarından Club Polideportivo Cacereno ile karşılaştı. Karşılaşmada Real Madrid'e turu getiren golü 69. dakikada Rodrygo attı. Diğer yandan Kral Kupası'nın diğer maçında Getafe, deplasmanda Levante'ye 3-2 mağlup olarak elendi. Karşılaşmada Getafe'nin gollerini Fas asıllı Münir Mohamedi (Dk. 33 ve Dk. 55) atarken, ev sahibi Levante'nin golleri Sergio Postigo (Dk. 51), Alex Munoz (Dk. 62) ve Wesley Moraes'ten (Dk. 90) geldi. Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Türk futbolcu Enes Ünal, 72. dakikada yerini Juan Miguel Latasa'ya bıraktı. Kupada son 32 turunun en büyük sürprizini ise La Liga takımlarından Elche'yi sahasında 1-0 mağlup eden 3. lig takımı Ceuta yaptı. Spor Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Real Madrid Levante Getafe Spor Haberler

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