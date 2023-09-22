İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Boykotu Sonlandırdı

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), eski başkanı Luis Rubiales skandalı sonrasında hafta içi bir dizi köklü değişiklik duyurdu. Değişikliklerin ardından kadın milli futbolcular, milli takım boykotlarını sona erdiklerini açıkladı.

İspanyol kadın futbolcuların İspanya Futbol Federasyonu'nda 'yönetimde değişiklik yapılmaması' taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, RFEF tarafından yapılan köklü değişiklikler sonrası son buldu. RFEF'in eski başkanı Luis Rubiales'in istifası ve kadın milli futbol takımının teknik direktör Jorge Vilda'nın görevden alınması, RFEF'in geçici başkanlığına Pedro Roches'i getirilmesi ve genel sekreter Andreu Camps'ın görevden alınması kadın futbolcuların kararında etkili oldu.

İspanya kadın milli futbol takımı, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta kazanılan şampiyonluktan sonra ilk karşılaşmasını UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de deplasmanda İsveç'e karşı oynayacak.

TÜM MİLLİ TAKIMLARA EŞİT FIRSATLAR

RFEF dün yaptığı açıklamada, İspanya futbolunda yeni bir döneme girdiklerini ve tek marka anlayışı ile kadın ve erkek futbolunu birleştirerek 'İspanyol Futbol Takımı' kavramını kullanacaklarını açıkladı. RFEF Başkanı Pedro Rocha konuyla ilgili "Sembolik bir adımın ötesinde bunun, konseptte bir değişikliği ve kim yaparsa yapsın futbolun futbol olduğunun kabulünü ima etmesini istiyoruz" dedi. Federasyon bundan böyle yönetimde özerklik, şeffaflık ve cinsiyetler arasında eşitlik sağlanarak tüm milli takımlara eşit fırsatlar sağlanacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

RFEF Başkanı Rubiales'in, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında şampiyon olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Jenni Hermoso'yı dudaklarından öpmüş ve bu hareketi tepki almıştı. Olay, dünya çapında eleştirilerin odak noktası olmuş ve FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti. Ayrıca RFEF, 5 Eylül'de teknik direktör Jorge Vilda'yı görevinden aldığını açıklamış, ardından da yeni teknik direktör olarak Montse Tome'yi getirmişti.