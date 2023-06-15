İspanya, İtalya'yı yenerek UEFA Uluslar Ligi finaline yükseldi

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali'nde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali'nde İspanya ile İtalya, Hollanda'nın de Grolsch Veste Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremi Pino'nun golüyle 1-0 öne geçti. 11. dakikada İtalya, Ciro Immobile'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, İspanya 88. dakikada Joselu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve İspanya adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi Kupası 18 Haziran Pazar günü 21.45'te İspanya - Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin ardından sahibini bulacak. - İSTANBUL