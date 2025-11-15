Haberler

İspanya, Gürcistan'ı 4-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Güncelleme:
İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Gürcistan'ı deplasmanda 4-0 mağlup ederek 5'te 5 yaparak liderliğini devam ettirdi. İspanyol oyuncuların golleri Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi ve Ferran Torres'den geldi.

İspanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda Gürcistan, sahasında İspanya'yı konuk etti. Boris Paiçadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak 5'te 5 yaptı ve 15 puanla zirvedeki yerini korudu. İspanya'nın gollerini 11 ve 63. dakikalarda (Penaltıdan) Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı. - İSTANBUL



