İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales İstifa Etti

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başbakanı Luis Rubiales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RFEF Başkanı ve UEFA Başkan Yardımcısı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

RFEF Başkanı Rubiales, yayımladığı istifa mektubunda, "Başkan Vekili Sayın Pedro Rocha'ya RFEF Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi ilettim. Aynı şekilde UEFA'daki görevimden de istifa ettiğimi ve böylece Başkan Yardımcılığı görevimin değiştirilebileceğini kendisine bildirdim. FIFA tarafından hızlı bir şekilde görevden uzaklaştırılmam ve hakkımdaki diğer işlemlerin ardından, görevime geri dönemeyeceğim açıktır. Beklemekte ısrar etmek ve buna tutunmak ne Federasyona ne de İspanyol futboluna olumlu bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"AİLEM YAPILAN ZULMÜN ETKİSİNDE KALDI"

Rubiales, çocukları ve ailesinin yaşananlardan dolayı etkilendiğini belirterek, "Kızlarım, ailem ve beni seven insanlar aşırı zulmün ve birçok yanlışın etkilerine maruz kaldılar. Buradan tüm çalışanlara, meclis üyelerine, federasyon üyelerine ve genel olarak futbol insanlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyor, onlara iyi şanslar diliyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HERMOSO OLAYINDAN SONRA İSTİFASI İSTENMİŞTİ

20 Ağustos'ta oynana FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final müsabakasının ardından RFEF Başkanı Rubiales, kadın futbolcu Jenni Hermoso'ya yönelik uygunsuz davranışta bulunmuştu. Söz konusu olayın ardından FIFA, Rubiales'e yönelik soruşturma başlatmış ve görevden uzaklaştırmıştı. Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), Rubiales'in istifasını istemişti.

Rubiales, RFEF olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada, 'itibar suikastına' uğradığını ve istifa etmeyeceğini söylemişti.