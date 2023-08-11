İspanya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
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İspanya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
İspanya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ve Hollanda, Yeni Zelanda'da bulunan Sky Stadyum'unda karşı karşıya geldi. Normal maç süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda İspanya 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
İspanya'nın golünü 81'inci dakikada Mariona Caldentey atarken, Hollanda Stephanie van der Gragt'ın 90+1'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümüne gitti. Karşılaşmanın 111'inci dakikasında Salma Paralluelo'nun rakip fileleri havalandırmasıyla mücadele 2-1 İspanya üstünlüğü ile sona erdi. İspanya, yarı final maçında bugün TSİ 10.30'da oynanacak Japonya- İsveç maçının galibi ile karşılaşacak.