İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Finale Çıktı

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa'yı 65-64 mağlup eden İspanya, finale yükseldi. Dengeli geçen mücadelede İspanya, son çeyrekteki üstün performansıyla galip geldi.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Julio Anaya (Panama), Martin Horozov (Bulgaristan)

Fransa : Bernies 6, Toure 14, Ayayi 19, Salaun 9, Rupert 3, Brochant, Foppossi 3, Badiane 6, Pouye, Lacan 4, Astier

İspanya : Ortiz 4, Vilaro, Torrens 12, Araujo 6, Fam 21, Buenavida 5, Etxarri 2, Ayuso, Pueyo 9, Carrera 4, Ginzo 2

1. Periyot: 18-18

Devre: 38-31

3. Periyot: 46-49

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 65-64 yenen İspanya, finale yükseldi.

Dengeli başlayan yarı final maçının ilk çeyreği, 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta rakibini top kayıplarına zorlayan Fransa, devre arasına 38-31 önde gitti.

Mücadeleyi uzun süre geride götüren İspanya, üçüncü çeyreğin sonlarındaki hızlı hücumlarla öne geçerek final periyoduna 49-46 üstün girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan İspanya, Fransız oyuncu Rupert'in son saniyede kullandığı serbest atışı kaçırmasıyla mücadeleyi 65-64 kazanarak finale kaldı.

İspanya, son 5 turnuvada 4. kez adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer ayağındaki İtalya-Belçika maçının kazananı, İspanya'nın finaldeki rakibi olacak.

Final karşılaşması, 29 Haziran Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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