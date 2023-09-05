İspanya Erkek Milli Futbol Takımı, Federasyon Başkanı'nın Davranışını Kınadı

İspanya Erkek Milli Futbol Takımı oyuncuları, ortak bir bildiriyle İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in “kabul edilemez davranışını” kınadı.

46 yaşındaki Rubiales, geçen ay İspanya’nın Kadın Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından futbolcu Jenni Hermoso’yu ödül töreni sırasında dudağından öpmesinin ardından istifa çağrılarıyla karşılamış fakat istifa etmeyeceğini söylemişti.

Hermoso ise bu öpücüğün rızası olmadan gerçekleştiğini açıklamıştı.

Erkek futbol takımı oyuncuları, dün akşam antrenman tesislerinde düzenledikleri basın toplantısıyla tartışmalara dair ortak tutumlarını açıkladı.

Takımın kaptanı Alvaro Morata “Kadın futbolcuların başarılarına böyle bir gölge düşürülmesine üzülürken onlarla dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz” dedi ve ekledi:

“Temsil ettiği kurumun beklentilerini karşılayamayan Rubiales’in kabul edilemez bulduğumuz bu davranışını reddediyoruz.”

Erkek futbol takımı, EURO 2024 elemeleri için yarın Gürcistan’la oynayacakları maç nedeniyle kampta bir arada bulunuyor.

Erkek futbol takımının teknik direktörü Luis de la Fuente, daha önce Rubiales’in istifa etmeyeceğini açıkladığı konuşmasını alkışlamış, gelen tepkilerin ardından özür dilemiş fakat istifa etmeyeceğini söylemişti.

Kadın futbol takımının 23 oyuncusu ise, hakkında soruşturma başlatılan Rubiales görevi bırakana dek ulusal takımda bir daha forma giymeyeceklerini söylüyor.